Da Koulibaly a Mertens: quanti nodi per il Napoli a due settimane dal ritiro!

Tutti i nodi del Napoli

E allora, il silenzio. Sì, tutto tace dopo gli squilli degli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, e del riscatto di Anguissa. Frank, un simbolo del momento: sarà regolarmente a Dimaro ma il suo umore è piuttosto grigio per una questione di bonus promessi un anno fa, in sede di trasferimento dall'Inghilterra, e non ancora riconosciuti. Magari accadrà e tutto andrà per il meglio, certo, ma ora le cose sono così: clima freddino. Un po' come sull'asse Mertens-Ospina: Dries ha fatto la sua proposta annuale - bocciata -, ha dichiarato di voler restare, attende una controfferta dal Napoli e l'affare-Deulofeu è bloccato; David, invece, non ha risposto all'offerta biennale del club, ma nel frattempo Meret non firma il suo rinnovo (al 2027). Anche Koulibaly e Fabian hanno rifiutato le prime proposte di prolungamento e il Barça resta in agguato per Kalidou: se le quattro situazioni non diventeranno chiare, e se Demme e Politano non saranno ceduti, il mercato non decollerà.