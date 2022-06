Mertens, relax in piscina con il figlio in attesa di conoscere il futuro

Mentre sta arrivando a conclusione il contratto che lega Dries Mertens al Napoli – domani è l'ultimo giorno – l'attaccante belga non sembra né teso né preoccupato. Almeno a giudicare dalla Storia postata su Instagram dalla moglie Katrin Kerkhofs , in cui si vede il giocatore rilassato in piscina con in braccio il figlio Ciro Romeo .

Mertens: sarà addio al Napoli?

Tutto lascia pensare che Dries Mertens e il Napoli si diranno addio: non ci sono stati ripensamenti da parte del presidente De Laurentiis nonostante il giocatore abbia lanciato messaggi di voglia di rimanere. La storia dell'attaccante più prolifico nella storia partenopea potrebbe essere dunque essere davvero ai titoli di coda. Mistero resta poi sul futuro del giocatore: dove andrà? Le squadre interessate ci sono, ma per ora non si conosce la preferenza dell'attaccante di Spalletti.

Dieci anni e 148 gol: questo lo score di Mertens a Napoli. Non basta però per convincere la società che va avanti per la sua strada, nonostante il belga abbia anche fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio. Tra le squadre interessate a prenderlo ci sarebbe l'Anversa e per Mertens sarebbe un ritorno in patria. Ma tutto sarà più chiaro dal 1° luglio in poi.