Napoli, appelli social dei tifosi a De Laurentiis: "Mertens deve rinnovare"

Napoli, Kvaratskhelia è pronto per il raduno

L’esterno offensivo georgiano, che ha già stregato i tifosi azzurri grazie alle prodezze di cui è stato protagonista a giugno con la maglia della propria nazionale in Nations League, ha pronunciato le prime parole da giocatore del Napoli e svelato anche di avere già parlato, in inglese, con Luciano Spalletti, che ritroverà già mercoledì 6 luglio al raduno prima della partenza per il ritiro di Dimaro.

De Laurentiis e l'inedito benvenuto a Kvaratskhelia

La vera particolarità della giornata e dell’annuncio, tuttavia, è stato l’inatteso tweet “poetico” con il quale il presidente De Laurentiis ha accolto Kvaratskhelia. In luogo del solito, classico e stringato “benvenuto” ADL si è prodigato in una vera e propria dedica che non ha però strappato troppi consensi presso i tifosi del Napoli: "Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente". I tweet pubblicati da De Laurentiis sul proprio profilo ufficiale sono infatti diventati oggetto di ironie dei tifosi, ma soprattutto un pretesto per invocare quello che sarebbe il più bel regalo estivo per il popolo azzurro, il rinnovo di Dries Mertens.