Maradona Junior scrive a Dybala: "Vieni a Napoli, saresti amato come un re"

Paulo Dybala , tutti lo vogliono e nessuno lo ingaggia. Dopo il contratto esaurito con la Juventus , in cui è rimasto per sette anni, la Joya non ha ancora trovato la sua prossima squadra: l' Inter tergiversa, il Milan ci pensa, i bianconeri non lo rivogliono, l'intrigo col Monza ... Così, ci ha pensato Diego Maradona Junior ad aumentare la lista delle suggestioni, aggiungendoci anche quella del Napoli.

Maradona Junior scrive a Dybala: "Vieni a Napoli"

Naturalmente non si può nemmeno definire "voce di mercato", ma il figlio del Diez e di Cristiana Sinagra, ha scritto sulla posta privata di Instagram dello stesso Dybala, esortandolo in questi termini: "Vieni a Napoli, qui saresti amato come un re". Poi scherza e aggiunge: "Io nel dubbio gli ho scritto", con tre emoticon di risate.

E' evidente come, in quanto talento offensivo argentino, quella che fu la casa di Maradona può avere un valore particolare per Dybala, il quale, però, resta appeso all'ipotesi di vestire la maglia nerazzurra, col richiamo di Beppe Marotta, quasi il suo mentore, sin dai tempi della Juventus. Tuttavia, più passa il tempo, più le voci circolano. E basta poco ad alimentarle...