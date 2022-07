"Rennes, trattativa avviata per Kim Min-Jae: Napoli alla finestra"

Il futuro di Kalidou Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli. Il centrale senegalese sta vivendo gli ultimi giorni di vacanza per poi unirsi al gruppo di Luciano Spalletti quando questo sarà già partito per il Trentino, sede della prima parte della preparazione estiva.

Napoli, il futuro di Koulibaly resta in strandby Salvo sorprese, Koulibaly inizierà la nona stagione con la maglia del Napoli senza aver rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2023. Il giocatore ha scelto di tenere il massimo riserbo sulla vicenda, che viene curata direttamente dall’agente Fali Ramadani, ma tutte le parti in causa sanno perfettamente quanto possa essere importante per il club e per lo stesso giocatore arrivare presto a una soluzione in merito alla vicenda contrattuale. Napoli, Kim Min-Jae tra i possibili sostituti di Koulibaly Tra i possibili sostituti di Koulibaly qualora il giocatore, destinato ad ereditare la fascia di capitano da Insigne, decidesse di lasciare il Napoli figura Kim Min-Jae, il gigante sudocoreano in forza al Fenerbahce, da tempo sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ma che è seguito da tanti altri club europei.