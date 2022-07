Napoli su Svanberg: c’è il pericolo di fuga

NAPOLI - Il rischio, al mercato, è di ritrovarsi improvvisamente «denudati»: e per evitare d’accorgersi che a metà campo, un giorno, il Napoli possa presentarsi «svestito», Cristiano Giuntoli si è (ri)messo a fare un giro di perlustrazione. Ci sono un paio di centrocampisti - ognuno a modo suo - sull’uscio, potrebbero partire e però anche restare: ma il problema non può essere curato, va prevenuto, e in una telefonata conoscitiva, l’ennesima, il Napoli ha tentato di sapere che va evolvendo a Bologna la storia di Mattias Svanberg. In teoria, è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio), va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere: Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di svendere; Cristiano Giuntoli non sembra avvia voglia di «strapagare»; e però al momento tra i 13 milioni che sognano a Casteldebole e i sette (massimo) che intenderebbero investire a Castel Volturno c’è tutto un mondo. Non è irrilevante il sospetto che tra dodici mesi Svanberg saluti lasciando in cassa solo le briciole della speranza e dunque...

Si tratta Il Napoli ha Fabian Ruiz nell’identica situazione e però le prime voci, della settimana scorsa, hanno cominciato a insospettire Adl, di rientro da Los Angeles proprio in vista del raduno di dopodomani: la valutazione dello spagnolo non è stata ridimensionata, se ne può discutere sempre intorno ai trenta milioni di euro, ma per trovare un acquirente ed evitare di finire a «braccio di ferro», sarà necessario e anche indispensabile che intervenga il management della mezzala. Il mercato sta cominciando adesso, ci sono squadre da rifare e un talento di quello spessore può non far fatica a trovare un estimatore: Giuntoli ne è consapevole, ha cominciato a dribblare le possibili variabili indipendenti dell’estate ed ha allertato Sartori, perché a certe condizioni si può fare. In teoria, pure Demme è tra coloro che son sospesi: ha nel Valencia, per comprensibili motivi, una prospettiva appagante e affascinante, sa che a Napoli - lo ha detto il campo - dinnanzi alla difesa ha una specie di diritto di prelazione, conquistato nella magìa dell’ultima stagione, il suo omologo Lobotka, e il desiderio di rimettersi in gioco altrove è una possibilità da non scartare, anzi. Con prospettive del genere, Giuntoli ha bisogno di certezze o di opzioni sulle quali poi intervenire e la trattativa con il Bologna è di fatto ricominciata, senza accelerare, senza frenare: standosene così, amabilmente a chiacchierare, di cosa possa cambiare nel breve-medio termine.