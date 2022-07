Mertens, altro messaggio social al Napoli: vuole rimanere

Dries Mertens continua a lanciare messaggi ad Aurelio De Laurentiis. L'attaccante belga, il cui contratto con il Napoli è scaduto lo scorso 30 giugno, non ha perso le speranze di restare azzurro. Così, sui social, ha lasciato un chiaro indizio di questa sua voglia di non andare via, dopo nove stagioni e il titolo di miglior marcatore nella storia partenopea, con 148 gol.