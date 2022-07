"Napoli, per Mertens c'è anche l'Olympique Marsiglia"

Dries Mertens vuole restare al Napoli e resta in cerca del prolungamento di contratto con gli azzurri. La priorità di "Ciro" è ben nota da tempo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale transalpinp 'Le10Sport.com', dopo l'annuncio ufficiale di Igor Tudor sulla direzione della squadra, l' Olympique Marsiglia avrebbe "dimostrato il proprio interesse per il centravanti belga, attualmente svincolato".

Tante voci, fin qui, tra cui quella della Salernitana , hanno "speculato" sul futuro professionale di Mertens. In questi giorni si è registrata anche la "provocazione" del club d'Eccellenza campana Capri Anacapri , tuttavia si è sempre tornati al punto di partenza: l'attaccante di Leuven, a 35 anni, vuole proseguire la sua carriera e la sua vita a Napoli, città dove si sente a casa.

Mertens, la priorità resta il Napoli

All'Olympique Marsiglia, peraltro, Mertens ritroverebbe un ex compagno di squadra (e di reparto) come Arkadiusz Milik, anch'egli però al centro di numerose voci di mercato. Dal 2013 a oggi, l'ex Psv Eindhoven ha collezionato 148 reti in tutte le competzioni su 397 presenze complessive con il club partenopeo.