Napoli, Politano e Giuntoli a colloquio: si decide il futuro

DIMARO FOLGARIDA - Matteo Politano è arrivato a Dimaro , ha raggiunto la squadra allo stadio Comunale di Carciato e dopo i saluti di rito e un bell'applauso dei tifosi in tribuna s'è diretto verso la palestra. La trafila dei test, i controlli e per finire un lungo colloquio con il ds Giuntoli : difficile davvero che abbiano chiacchierato delle vacanze a Formentera. Facciamo anche impossibile considerando che il giocatore ha chiesto la cessione: s'è ovviamente parlato della situazione - molto delicata - e delle sensazioni negative che il suo manager Mario Giuffredi ha sintetizzato così: «Da un certo punto in poi non ha più avvertito la fiducia di Spalletti». La società ha preso atto e lo ha fatto anche l' allenatore . Ma una chiacchierata tra i due andrà inevitabilmente in scena: «È un po' una situazione che ha creato lui: in quale squadra di livello il posto è garantito?», ha detto sabato il signor Luciano. Si vedrà, ma una cosa è certa: il club non ha intenzione di svendere il giocatore, anzi non ha intenzione di venderlo, ma se l'idea di Matteo non cambierà saranno prese in considerazione soltanto offerte importanti. La valutazione di partenza si aggira intorni ai 15-20 milioni. Ieri, oltre a Politano , è arrivato anche Meret : il Napoli e il suo manager, Pastorello, stanno lavorando alla parte burocratica del rinnovo. Scambio dei documenti e definizione del nuovo contratto.

Il colloquio con Politano

E allora, il primo nodo in versione giocatore s'è presentato ieri mattina al popolo azzurro di Dimaro: Politano, certo. Applausi, entusiasmo, sorrisi e pollici in alto: grande accoglienza allo stadio, dopo la meritata vacanza alle Baleari e i due giorni di ferie supplementari legati ovviamente agli impegni di Nations con la Nazionale. Quarantotto ore nel corso delle quali è cambiato qualcosa sull'asse di mercato Italia-Spagna: il Valencia di Gattuso, molto interessato a Matteo, ha chiuso con il Milan l'acquisto di Castillejo. Ruolo: ala destra, esterno destro offensivo, il medesimo del giocatore del Napoli. Va da sé che il club spagnolo, non godendo di una situazione economica esattamente florida, abbia insomma consegnato all'ormai ex rossonero il posto che Rino ha provato a destinare al suo vecchio pupillo. Capitolo chiuso e via a cercare un'altra soluzione: qualche discorso è andato in scena già nelle scorse settimane proprio con il Milan, ma in questi giorni il suo manager Giuffredi è impegnato in Turchia alla definizione dell'affare-Pezzella con il Fenerbahce. Tutto rimandato. E via a chiacchierare con Giuntoli per fare il punto della situazione.

Situazione Deulofeu

E Dries. Ieri, dicevamo, è arrivato anche Meret, come Politano reduce dalla Nations con l'Italia: il Napoli e il suo manager, Federico Pastorello, lavorano alla definizione del contratto, del rinnovo che il club ha offerto fino al 2027, e preparano il terreno. Per quel che riguarda l'attacco, in attesa che la vicenda-Mertens prenda una piega definitiva dopo il rientro in Italia di De Laurentiis senior, resta in freezer l'affare Deulofeu: Gerard si allena con l'Udinese e aspetta notizie. Anche il Villarreal è molto interessato a lui.