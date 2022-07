Dalla Turchia: "Kim Min-Jae non si allena per trattare con il Napoli"

Del resto la possibilità che Koulibaly partisse era nell’aria, quindi il dirigente del Napoli non si è fatto trovare impreparato ed ha immediatamente provato a stringere i tempi per Kim Min-Jae , il sudcoreano del Fenerbahce da tempo prima scelta del Napoli per l’eventuale eredità di KK.

"Kim Min-Jae, permesso dal Fenerbahce per trattare con il Napoli"

L’ex centrale del Beijing Gouan, classe '96, è il principale “indiziato” per comporre la coppia titolare del futuro insieme a Amir Rrahmani, con l’altro volto nuovo Ostigard, il cui acquisto è stato quasi definito, e Juan Jesus come alternative e notizie confortanti in tal senso per i tifosi e per Spalletti arrivano dalla Turchia e in particolare dal quotidiano ‘Aspor.com’, secondo il quale Kim avrebbe ottenuto dal Fenerbahce l’autorizzazione a non partecipare all’ultima seduta di allenamento al fine di partecipare a una riunione inerente proprio il suo trasferimento al Napoli.

Spalletti aspetta l'erede di Koilibaly

La trattativa quindi entra nel vivo, per la gioia di Spalletti, che non ha mai nascosto l’imprescindibilità di Koulibaly nell’assetto del Napoli e che, preso atto dell’addio del senegalese, scalpita per avere a disposizione il prima possibile il suo sostituto ed affinare i meccanismi difensivi a meno di un mese dall’inizio del campionato e a pochi giorni dal via della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Approdato al Fenerbahce nel 2021, Kim Min-Jae, gigante di 195 cm, è un punto fermo della nazionale sudocoreana, con la quale disputerà il Mondiale in Qatar dopo aver giocato quasi 50 partite dal 2017.