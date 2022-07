Calciomercato Napoli, Mezzoni ceduto in prestito all'Ancona

NAPOLI - Il giovane esterno classe 2000 Francesco Mezzoni lascia il Napoli per giocare all'Ancona in Serie C. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Ancona annuncia "di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000, proveniente dal Napoli, da cui arriva con la formula del prestito. Nato a Roma il 27 Maggio 2000, è alto 181 centimetri. Terzino destro con spiccate attitudini offensive, nell’ultimo anno ha giocato con la Pistoiese. A livello giovanile, tra Campionato, Coppe Nazionali e Youth League, vanta 76 presenze (quattro goal e undici assist) nella Primavera del Napoli, che lo aveva notato nel Settore Giovanile del Carpi (25 presenze, 1 goal, tra Under 17 e Primavera). I partenopei, successivamente, lo hanno ceduto in prestito in serie C, dove ha militato nelle fila di: Pontedera, Carrarese, Feralpi Salò e Pro Vercelli collezionando 34 presenze e realizzando un gol. Nella scorsa stagione, l’esperienza con gli arancioni: Mezzoni non era in campo nella sfida in notturna vinta dai dorici (0-4), mentre ha recitato un ruolo importante nel match del Del Conero (0-3 per la Pistoiese)".