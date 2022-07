"Non solo Mertens: il Marsiglia pensa anche a Deulofeu"

Del resto le cronache degli ultimi giorni, con l’addio di Koulibaly e la conseguente necessità di reperire un difensore di livello internazionale, esigenza che si aggiunge a quella di completare l’organico con un altro centrale, individuato in Leo Ostigard, ma anche la richiesta di Spalletti di ingaggiare un portiere di livello internazionale da affiancare ad Alex Meret, individuato in Keylor Navas , hanno fatto passare in secondo piano l’ipotesi Deulofeu. L’approdo al Maradona del giocatore dell’Udinese resta legato a doppio filo al futuro di Dries Mertens , che potrebbe tornare al Napoli da svincolato.

"Marsiglia tra Mertens e Deulofeu"

Fatto sta che la concorrenza per Deulofeu sta aumentando, perché se in Italia il Napoli è la squadra che si è fatta avanti con più decisione con l’Udinese, lo spagnolo, autore di 13 gol e cinque assist nell’ultima stagione in bianconero, è anche un obiettivo del Villarreal, oltre che dell’Olympique Marsiglia, club aggiuntosi negli ultimi giorni alla lista delle pretendenti per l’ex milanista, come riportato da 'Marca' e peraltro avvicinato negli ultimi giorni anche allo stesso Mertens.

Deulofeu, la tentazione Champions e il sogno Mondiale

Si tratta di due rivali pericolosi per il Napoli, perché il Villarreal consentirebbe a Deulofeu di tornare a giocare in Spagna, dove Gerard non milita dai tempi del Siviglia (2014), eccezion fatta per la breve parentesi al Barcellona della seconda parte della stagione 2017-’18, mentre il Marsiglia dell’ex allenatore di Udinese e Verona Igor Tudor garantirebbe al giocatore la vetrina della Champions League, competizione assaggiata da Deulofeu solo per qualche spezzone di partita proprio con il Barcellona. Il tutto nella stagione del Mondiale, con il sogno di tornare tra i convocati della Roja, dove Deulofeu manca dal 2017.