Udinese, infortunio per Deulofeu nell'amichevole contro l'Union Berlin

L’attaccante spagnolo dell’Udinese, reduce dalla miglior stagione della carriera con 13 gol e sette assist, è entrato nel mirino del Napoli come possibile sostituto di Dries Merten s, ma la trattativa con i friulani è al momento in standby, così Deulofeu sta svolgendo regolarmente il ritiro precampionato con l’Udinese di Andrea Sottil.

Udinese, Deulofeu ko in amichevole

L’ex milanista è peraltro rimasto vittima di un infortunio nei primi minuti dell’amichevole giocata dai friulani a Lienz contro l’Union Berlin. Toccato duro da un avversario al 9’, dopo essersi reso pericoloso in avvio di gara con un tentativo dalla distanza, Deulofeu è subito parso dolorante, così Sottil lo ha subito fatto uscire dal campo a favore di Ilija Nestorovski, autore peraltro di una doppietta.

L'Udinese fa il prezzo di Deulofeu

Oltre al Napoli, che non ha perso di vista lo spagnolo, ma che al momento ha altre urgenze di mercato legate alla difesa, sulle tracce di Deulofeu ci sono numerosi altri club, in Spagna e non solo: Villarreal e Olympique Marsiglia hanno in particolare chiesto informazioni all’Udinese, che non sembra però disposta a scendere sotto la richiesta di 20 milioni già presentata a De Laurentiis.