Napoli, lotta per Kim con il Rennes: pesa un fattore determinante

DIMARO FOLGARIDA - Leo Ostigard è arrivato in Italia . A Roma . E lentamente ha cominciato ad avvicinarsi al grande obiettivo inseguito e voluto a ogni costo: diventare un giocatore del Napoli per indossare la maglia che anni fa è stata del suo idolo, Fabio Cannavaro , e giocare in Champions . L'ufficializzazione del terzo acquisto è dietro l'angolo, proprio come Leo: oggi, infatti, il difensore cresciuto tra i fiordi norvegesi è atteso a Dimaro . In ritiro. Per vivere gli ultimi giorni tra le Dolomiti insieme con la squadra e completare l'iter dei test fisici dopo aver già svolto una prima tranche di visite mediche a Villa Stuart . Alla fine, insomma, ha vinto lui, tenace nel rifiutare qualsiasi altra proposta: estero e Italia , per la precisione il Torino , il club che a un certo punto il Brighton aveva scelto per questioni di offerta. E resiste anche il Napoli nella corsa a Kim Min-jae : il Rennes ha già l'accordo con il giocatore e con il Fenerbahce sulla base della clausola rescissoria da 20 milioni ma l'irruzione del club azzurro ha seminato qualche ovvia perplessità: la prospettiva-Champions è pur sempre affascinante anche se Kim, in Francia , ritroverebbe il suo mentore Genesio . Il Napoli ci sarà fino a quando non avrà firmato con il Rennes. Movimenti anche in attacco: nel momento in cui la trattativa con il Monza per Petagna sarà definita, Giuntoli chiuderà quella con il Verona per Giovanni Simeone .

Kim, accordo con il Rennes ma...

E allora, tutti in attesa. Cioè, in tanti: il Rennes è convinto di chiudere l'acquisto del venticinquenne difensore coreano Kim con il Fenerbahce e ieri in Francia hanno anche raccontato di un blitz a Istanbul del ds Maurice, ma il Napoli non rallenta. Anzi, è fermo. Attentissimo: il primo nome della lista è il suo e non sarà depennato fino all'ultimo istante utile. Punto. Parallelamente, però, bisogna tenere in piedi le alternative: e in quest'ottica, il prescelto è il senegalese Abdou Diallo, ventiseienne collega di Koulibaly in Nazionale e tra l'altro anche dotato dello status di comunitario considerando che è nato in Francia (a Tours). Nel frattempo, però, il Psg lo ha convocato per la tournée in Giappone nonostante sia in uscita, fuori dai piani, e lo stesso ragionamento è stato fatto con altri tesserati tipo Icardi: un modo per tenerne intatto il valore sul mercato. In lista anche Acerbi della Lazio. E Tanganga del Tottenham: sia lui sia Diallo sono anche in orbita Milan.