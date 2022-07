Ostigard al Napoli: test medici e allenamento in palestra

Manca davvero poco all'ufficialità di Leo Ostigard come nuovo giocatore del Napoli. Il difensore, infatti, questo pomeriggio è in palestra e sta svolgendo i test medici. Oggi è il penultimo giorno di allenamento a Dimaro-Folgarida per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. Molti tifosi vedono in Ostigard il successore di Koulibaly, anche se Giuntoli sta lavorando per portare in rosa pure il sudcoreano Kim Min-jae.