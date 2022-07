“Il portiere Neto è stato offerto al Napoli”

Xavi ha lasciato a casa il portiere brasiliano Neto, che non è partito dunque per la tournée americana del Barcellona. I blaugrana stanno cercando una sistemazione per il sudamericano, che è rimasto ad allenarsi alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Neto sarebbe stato offerto nei giorni scorsi al Napoli che è in cerca di un portiere da affiancare a Meret dopo la partenza di Ospina.

“Neto, sfumata l'occasione Celta” Neto aveva ricevuto un'offerta dal Celta, ma le parti non si sono messe d'accordo. Il giocatore al momento è un esubero e un problema per il Barcellona, che così ha offerto il brasiliano al Napoli di Luciano Spalletti, che sta sondando anche altre piste: da Keylor Navas (obiettivo numero uno) a Kepa, che al Chelsea non rientra tra i titolari.