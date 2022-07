Simeone, rotta sul Napoli: tra buddhismo, meditazione e musei

Simeone: meditando si riconnette con il mondo

La meditazione, per l'attaccante cercato dal Napoli, è cosa piuttosto recente. Ha iniziato al Genoa, poi ha proseguito con la Fiorentina. Ha imparato a respirare in modo connetto, a riconnettersi con il mondo intorno a sé. “Togliere i pensieri che uno ha in testa con la respirazione mi aiuta tanto a stare bene e in equilibrio. Medito tutti i giorni: prima lo facevo una o due volte la settimana, ora 10-15 minuti ogni giorno. Mi fa sentire in equilibrio”.

Simeone: la fede è quella buddhista

Simeone è buddhista. “Credo nel potere dell’energia positiva, per questo provo a stare vicino a chi la emana . In questi anni mi è capitato di avere compagni o allenatori che ne sprigionavano di negativa e così cercavo di tenerli a distanza. Pratico la meditazione perché, grazie a mia madre Carolina, sono diventato buddhista. A casa ho una statua del Buddha e mi sono tatuato anche uno dei suoi simboli sulla gamba”.

Simeone, nonna Nora legge il futuro

La nonna del Cholito, Nora, legge il futuro: fa l'astrologa. Interpreta anche i tarocchi e in Argentina ha uno studio dove riceve su appuntamento i clienti. “Una volta mi disse che mi avrebbe chiamato la Nazionale Under 20, le dissi che ero troppo giovane, e invece mi chiamò veramente. Da allora le ho detto che non voglio sapere più nulla perché il futuro mi spaventa”.

Simeone: Rocky per motivarsi

Prima di una partita speciale, Simeone si motiva con un film su Rocky. “Lo faccio sempre quando ho bisogno di una carica extra. C'è una sua frase a cui penso sempre: che la vita ti mette spesso in ginocchio e non importa quanto colpisci, importa è quante volte ti rialzi”. Ha un rito scaramantico: quando entra in campo, guarda entrambe le porte.

Simeone: suona la chitarra e visita i musei

A Simeone piace la musica rock, ma ascolta volentieri anche blues e jazz, e suona la chitarra. Iniziò a prendere lezioni a Firenze. Quando ha tempo, si dedica anche ai videogiochi e a visitare i musei.

La zia Natalia dice di lui: “Ha il corpo di un giovane e l'anima di un vecchio”. Il suo libro preferito è 'L'alchimista' di Paulo Coelho: “Mi ha lasciato dentro valori importanti e mi ha insegnato che nella vita è più importante il cammino della meta”.