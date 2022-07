"Il Borussia Dortmund si inserisce per Simeone: pronto il blitz in Italia"

"Il Dortmund accelera per Simeone: fissato l'incontro con il Verona"

Il Borussia sarebbe già pronto a dare l’accelerata decisiva alla trattativa con il Verona, visto che per giovedì sarebbe in programma un vero e proprio blitz in Italia per anticipare la nutrita concorrenza di club interessati alle prestazioni di Simeone, reduce dalla miglior stagione della carriera, con 17 gol realizzati in 35 presenze in Serie A, fondamentali per il 9° posto finale in classifica dei gialloblù allenati da Eusebio Di Francesco prima e Igor Tudor poi.