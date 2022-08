Carnevali allo scoperto: "Su Frattesi e Raspadori decideremo entro pochi giorni"

Dopo una prima parte di estate trascorsa ad aspettare eventuali offerte per i propri gioielli ea mettersi avanti con il lavoro assicurandosi gioiellini come Agustin Alvarez e Kristian Thorstvedt, per il Sassuolo è arrivato il momento di decidere il futuro delle proprie stelle.

"Anche la Juve ci ha chiesto Raspadori" Ceduto Gianluca Scamacca al West Ham per 35 milioni più bonus, cifra record nella storia del club emiliano, anche Giacomo Raspadori rischia di dire addio al club neroverde, essendo diventato un obiettivo concreto di mercato del Napoli, ma anche della Juventus, come ammesso dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che in un’intervista a 'Il Giornale' ha fatto il punto anche su Domenico Berardi e Davide Frattesi: “Su Raspadori ci sono gli occhi di Napoli e Juventus, per Frattesi come sapete fino ad un certo periodo c'è stato l'interessamento della Roma. Per il nostro patron Squinzi Berardi doveva diventare la bandiera del Sassuolo è oggi lo è”.

Sassuolo, Carnevali detta i tempi per le cessioni Il ritorno di fiamma della Juve per Raspadori è quindi realtà, anche se il Napoli sembra avvantaggiato per aver già avviato la trattativa e raggiunto un’intesa di massima con il giocatore per l’ingaggio. Carnevali specifica comunque che le negoziazioni proseguiranno ancora solo per pochi giorni, fissando una deadline ben precisa: “Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, come successo con Scamacca, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato”.