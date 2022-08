Kepa e il post con la clessidra che scorre: messaggio al Napoli?

Arriva un prezioso, benché criptico, indizio social sul futuro di Kepa Arrizabalaga , il portiere spagnolo del Chelsea obiettivo numero uno per la porta del Napoli in vista della nuova stagione.

L’ex Athletic Bilbao è infatti riuscito ad essere molto esplicito sul proprio futuro anche senza parlare attraverso un post particolarmente emblematico su Instagram nel quale compare una clessidra. Chiarissimo il messaggio relativo al tempo che scorre e che forse sta per scadere in merito alla prossima destinazione dell’estremo difensore, ormai chiuso al Chelsea da Edouard Mendy , titolare da due stagioni.

Kepa verso l'addio al Chelsea

A completare il post è un collage di foto che ritraggono Kepa con la maglia del Chelsea, ma anche con uno sguardo fiero e che scruta l’orizzonte, come ad aspettare novità sul proprio futuro professionale alla vigilia di una stagione nella quale il classe ’94 è a caccia di una maglia da titolare per non uscire dal giro della Spagna in vista del Mondiale in Qatar.