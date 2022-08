Il Napoli aspetta Keylor Navas, l’idolo di tutti i tifosi con un super palmares

L’esperienza ce l’ha, le qualità pure. A Keylor Navas manca solo una cosa: un club che gli dia fiducia e che gli permetta di arrivare in forma al Mondiale con il Costarica. L’alternanza con Gigio Donnarumma, l’anno scorso, l’ha reso scontento. Aver perso la titolarità in favore dell’italiano, l’ha quasi convinto ad andare via da Parigi e dalla sua comfort zone. Il ‘tico’, oltre a essere un portiere con un palmares da far invidia a chiunque, ha anche un’altra qualità: ovunque sia andato, s’è fatto amare. Dai tifosi, ma soprattutto dai compagni di squadra. Silenzioso, non un guascone, solo tanto lavoro e serietà, ma a 35 anni, alla fine dell’ultimo campionato con il Psg, qualche sassolino dalla scarpa s’è l’è tolto ammettendo di aver vissuto una stagione insostenibile e irripetibile per colpa dell’alternanza. Con tutto il rispetto per Donnarumma, non deve essere facile per un portiere come lui ricoprire il ruolo di vice, status con il quale è stato ufficialmente etichettato dal nuovo allenatore del Psg, Christophe Galtier.

Keylor Navas, un portiere amato Ha voluto attendere, visto che il suo contratto scade tra due anni. Ha aspettato le prime amichevoli nel tour in Giappone, le prime due uscite ufficiali, ma sia in Supercoppa che all’esordio contro il Clermont è rimasto in panchina a guardare. Il rischio di fare il vice tutto l’anno è concreto e allora meglio non rischiare, anche se significa lasciare un gruppo che lo stima e in cui è considerato uno dei senatori, amici come Sergio Ramos, col quale è spesso andato in vacanza, ma anche rapporti che vanno oltre il calcio e grazie ai quali è riuscito a integrarsi in spogliatoi non certo facili come quelli di Real Madrid e Psg. Esponente di spicco del ‘clan’ degli ispanofoni di cui a Parigi s’è parlato tanto negli ultimi anni: giocatori che d’imparare il francese non ne hanno mai sentito la necessità e che hanno creato un mini gruppo nel quale era difficile entrare per gli altri componenti della squadra. Quest’anno il ds Luis Campos sta provando a rendere più variegata la rosa, come dimostrano gli acquisti dei portoghesi Vitinha e Renato Sanches oltre che dei francesi Ekitike e Mukiele.