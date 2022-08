Simeone al Napoli, è fatta: arriva in prestito dal Verona

Simeone al Napoli: arriva con i soldi di Petagna

Simeone arriva al Napoli per tre milioni di prestito oneroso, gli stessi soldi che arrivano dal Monza per Andrea Petagna. C'è per i partenopei l'obbligo di riscatto a 12 milioni al verificarsi di determinate condizioni (qualificazione alla Champions League del Napoli, un certo numero di reti e di presenze da parte del Cholito).