La famiglia Simeone è a Napoli: il post della moglie su Instagram

L’ex volto di 'Quelli che il calcio', convolata a nozze con l’attaccante argentino nel giugno 2021, ha infatti raggiunto il marito presso l’ hotel di corso Vittorio Emanuele , che sarà la residenza temporanea dei coniugi nelle prime settimane a Napoli , in attesa che la coppia trovi una residenza definitiva e il messaggio da parte di Giulia è arrivato via Instagram attraverso un post che raffigura la terrazza della camera d’hotel completato da un “buongiorno”.

Simeone al Napoli, tutte le cifre

Giovanni Simeone ha sostenuto le visite mediche con il Napoli nella giornata di sabato, ma non è stato inserito tra i convocati per la prima di campionato, curiosamente in programma proprio contro il Verona. L'attaccante arriverà alla corte di Spalletti con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di determinate condizioni legate al rendimento della squadra e del giocatore. Operazione da circa 15 milioni di euro, dopo la cui ufficializzazione Simeone sarà a disposizione di Spalletti, quasi sicuramente già per la prima gara casalinga della stagione domenica contro il Monza.