Simeone al Napoli, ufficiale. De Laurentiis: "Benvenuto Cholito!"

Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. L'ex attaccante del Verona, da alcuni giorni in città ma che in attesa dell'ufficializzazione non si poteva allenare, sarà a disposizione di Luciano Spalletti fin dalla prossima partita contro il Monza. Il suo contratto è stato infatti depositato in Lega calcio.