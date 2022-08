Napoli, ufficiale l'arrivo di Ndombele: il benvenuto di De Laurentiis

Il sigillo è arrivato come sempre dal presidente Aurelio De Laurentiis , il cui tweet di benvenuto ha preceduto di pochi secondi quello comparso sull’account ufficiale del Napoli. "Benvenuto Tanguy!” ha scritto ADL come didascalia a una foto che ritrae il centrocampista sorridente all’interno della sede del club. Medesime parole si leggono sul profilo Twitter del Napoli, accompagnate da due emoticons, quello della stretta di mano e quello “muscolare”.

Napoli, Ndombele pronto per il Monza

Tutto fatto, quindi, per il settimo volto nuovo dell’estate in ordine cronologico casa Napoli. Ndombele, classe '96, arrivato con la formula del prestito oneroso da 500.000 euro e diritto di riscatto fissato a 30, è reduce da un semestre giocato in prestito al Lione, si metterà subito a disposizione di Luciano Spalletti in vista del debutto stagionale al Maradona, domenica 21 alle 18.30 contro il Monza.