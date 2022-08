Moratti: "Ronaldo-Osimhen? Mi ricorda l'affare Eto'o. Kvaratskhelia è un fenomeno"

Il sorteggio della fase a gironi non ha certo arriso alla squadra di Simone Inzaghi , ma i tifosi e Javier Zanetti, simbolo e capitano del Triplete, non potranno che avere ripensato alla coincidenza di ritrovare le ultime due avversarie tra semifinale e finale nella marcia trionfale della Champions 2010 . Altri tempi, che sono però tornati alla mente del presidente dell’Inter dell’epoca, Massimo Moratti , dato che tra le mosse chiave nell’estate del pre Triplete ci fu lo scambio con il Barcellona che portò Zlatan Ibrahimovic in Catalogna e Samuel Eto’o in nerazzurro, operazione alla quale Moratti ha paragonato il possibile scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen tra Manchester City e Napoli.

Moratti: "120 milioni per Osimhen? Impossibile dire no"

Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', Moratti ha “benedetto” l’eventuale affare dall’ottica del club azzurro: “Se davvero il Manchester offrisse 120 milioni per Osimhen sarebbe un’operazione da chiudere subito. Come si farebbe a dire di no?! Sarebbe bellissimo, un super progetto, ma non so se possa davvero essere così. Mi sembra di rivedere l'operazione che capitò a me col Barcellona per Samuel Eto'o: sono offerte alle quali puoi solo dire di sì".