"Addio Napoli, Ounas a un passo dal Nizza"

Trasferimento in vista per Adam Ounas. Entrato nell’ultimo anno di contratto con il Napoli, che non sembra interessato al rinnovo, l’attaccante esterno algerino potrebbe lasciare il club azzurro e l’Italia per tornare a giocare in Francia.

"Ounas e Napoli al passo d'addio: il Lille fa sul serio" Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', infatti, l’interessamento del Lille, manifestatosi nelle ultime ore, starebbe per concretizzarsi con il Napoli pronto a incassare 2,5 milioni più una percentuale dell’eventuale futura rivendita. Per la società del presidente De Laurentiis si trattebbe di un bel colpo in uscita per un giocatore che, dopo i sondaggi di Monza e Sampdoria, sembrava destinato a restare a Napoli fino alla scadenza del contratto per poi diventare padrone del proprio cartellino.