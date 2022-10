L'agente di Barrow: “Colloqui con il Napoli in estate, poi hanno preso...”

Sorrentino: “Per Barrow ebbi qualche incontro con Giuntoli”

Il Napoli stava infatti trattando inizialmente proprio Barrow. Sorrentino lo dice a Radio Punto Nuovo: “A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli... In estate c'è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell'arrivo di Musa prima che puntassero su Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata". Nelle parole dell'agente c'è un po' di delusione per quel che poteva essere e non è stato. Al contrario, nei tifosi del Napoli, c'è un sospiro di sollievo per come sono poi andate le cose. A proposito di Kvara, la Uefa lo ha celebrato con un video su Instagram, riconoscendo l'immenso talento del georgiano. Forse accorgendosi adesso di quanto sia forte il giocatore, un “talento speciale”. Che il Napoli ora si coccola e che De Laurentiis è già pronto a blindare, appiccicandogli addosso una quotazione da 130 milioni di euro.