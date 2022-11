"Manchester United, non solo Vlahovic: nel mirino anche Osimhen"

Victor Osimhen è uno dei trascinatori del folgorante inizio di stagione del Napoli, i cui risultati e le cui prestazioni hanno conquistato anche le prime pagine sulla stampa estera, grazie agli exploit in Champions League, ma pure alla marcia senza ostacoli di cui la squadra di Spalletti si sta rendendo protagonista in campionato.

Osimhen sogna in grande: scudetto e titolo di capocannoniere

Il centravanti nigeriano guarda tutti dall’alto nella classifica marcatori e ha già superato la metà del bottino realizzativo totale della scorsa stagione, quando l’ex Lille si fermò a quota 14 gol in campionato complice la lunga assenza per la frattura all’orbita subita a dicembre nello scontro con Milan Skriniar. Anche quest’anno Osimhen ha pagato un tributo elevato alla sfortuna restando fuori un mese per l’infortunio muscolare subito a inizio ottobre nella prima gara del girone di Champions contro il Liverpool, ma appena tornato a disposizione di Spalletti Victor ha impiegato poco per riprendersi il posto da titolare nonostante la concorrenza agguerrita di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

"Il Manchester United segue Osimhen"

Le prestazioni di Osimhen, in particolare in Champions, hanno inevitabilmente suscitato le attenzioni da parte di alcuni top club europei, su tutti il Manchester United, che avrebbe individuato in VO9 uno dei profili adatti per rinforzare la prima linea in vista della prossima stagione. Secondo il 'Manchester Evening News', in particolare, il nome di Osimhen, il cui contratto con il Napoli scadrà nel giugno 2025, potrebbe entrare in concorrenza con quello di Dusan Vlahovic, dal momento che le primissime scelte, da Robert Lewandowski a Harry Kane, rischiano di rivelarsi irraggiungibili. Molto, comunque, dipenderà dall'esito della rincorsa del Manchester alla qualificazione alla prossima Champions League.