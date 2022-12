"Ndombele ha convinto il Napoli: si punta al riscatto con lo sconto"

Pur senza i gradi di titolare, l’apporto dato da Tanguy Ndombele alla cavalcata del Napoli nella prima parte di stagione tra Serie A e Champions League è stato ritenuto soddisfacente da Luciano Spalletti e dalla società, che sarebbe già pronta ad attivare i contatti con il Tottenham al fine di capire i margini di manovra per continuare a contare anche nella prossima stagione sulle prestazioni del centrocampista francese, giunto in azzurro a titolo temporaneo con diritto di riscatto sul finire della scorsa sessione estiva di mercato.

Tanguy Ndombele, il 12° uomo di Spalletti

A lanciare l’indiscrezione è il sito specializzato ‘Footmercato’, secondo il quale a caldeggiare questa ipotesi sarebbe anche lo stesso giocatore, il cui ambientamento nel Napoli e nel calcio italiano è stato felice al netto del minutaggio non consistente avuto nei primi tre mesi di stagione. Ndombele ha infatti iniziato da titolare appena quattro partite di campionato e tre in Champions League, riuscendo però a ritagliarsi uno spazio pressoché costante tra i giocatori ai quali Spalletti si affida a gara in corso, a prescindere dall’andamento della partita.

Ndombele-Napoli, riscatto fissato a 30 milioni

Collocato davanti alla difesa come vice Lobotka o più di frequente come interno di sinistra, Ndombele ha fornito il proprio contributo, ma il Napoli punta ad abassare il prezzo del riscatto, pattuito ad agosto con il Tottenham sulla base di 30 milioni. Una cifra elevata per un giocatore che non sembra rientrare nei piani degli Spurs e che lo stesso Antonio Conte inserì in estate tra i cedibili, ma non sarà facile convincere il presidente del Tottenham Daniel Levy ad accettare una minusvalenza per il giocatore che è tuttora il più pagato nella storia del club del North London, che nell’estate 2019 sborsò ben 60 milioni per strappare il mediano di origini camerunesi al Lione.

Ndombele e il sogno infrando del Mondiale

Le due stagioni e mezzo vissute a White Hart Lane non sono però state felici al pari del ritorno in prestito al Lione tra gennaio e giugno 2022. Quindi la scommessa chiamata Napoli, vinta da ambo le parti, grazie alla quale Ndombele era addirittura riuscito ad entrare in lizza per un posto tra i 26 della Francia per il Mondiale, viste le tante assenze a centrocampo, da Kanté a Pogba. Alla fine, però, le scelte di Deschamps si sono orientate altrove: a Tanguy, che conta 7 presenze con i Bleus, l’ultima nel marzo 2021, non resta che sperare di restare a Napoli e di trovare sempre più spazio per tornare nel giro dei vince campioni del mondo.