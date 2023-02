Napoli su Cheddira, il ds del Bari: "Conosciamo il suo sogno"

Gli occhi del Napoli su Walid Cheddira. Il centravanti marocchino del Bari piace tanto al direttore sportivo Giuntoli e già a gennaio c'era la possibilità di concludere l'operazione. Affare che potrebbe essere stato semplicemente rimandato. Cheddira, infatti, continua ad essere apprezzato dal Napoli e Ciro Polito, ds del Bari, intervenuto in conferenza stampa ha spiegato che prima o poi il giocatore giocherà in Serie A ma non è scontato lo faccia proprio coi pugliesi: "La volontà di Cheddira di rimanere a Bari è stata altissima, ma esiste l'ambizione personale a cui dare conto. Se ci saranno sette, otto squadre di Serie A su di lui, come si può trattenerlo se è il suo sogno?" ha spiegato Polito.

I numeri di Cheddira: tra il Mondiale e la Serie A

Conferma ulteriore del fatto che il Napoli, ma non solo, potrebbe tornare alla carica per il calciatore. Il Bari, intanto, se lo gode. A suon di gol sta disputando una grande stagione. L'esperienza Mondiale lo ha anche fortificato. Cheddira, 25 anni, 18 gol in stagione, è stato tra i protagonisti in Qatar nonostante il rosso contro il Portogallo. Un episodio che non ha macchiato la sua esperienza. Il Napoli ha preso appunti.