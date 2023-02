Napoli, il retroscena di Jorginho: "Dissi a Giuntoli di prendere quel giocatore e l'ha fatto"

Jorginho si racconta: l'amarezza per lo scudetto mancato

Jorginho ha anche commentato le prestazioni di Lobotka, suo erede a Napoli: "Sta volando e la squadra è un momento dove va tutto bene". L'italo-brasiliano, pur esprimendo la propria gioia da tifoso per lo scudetto che si sta avvicinando, non nasconde l'amarezza per il titolo mancato nel 2018: "Quello scudetto perso sarà purtroppo una cosa che mi rimarrà per sempre in gola" ha aggiunto.