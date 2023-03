Napoli su Beto? La conferma dell'agente e il paragone con Osimhen

Nove gol in campionato per Beto, 25 anni, bomber dell'Udinese, a segno anche contro il Milan . Un giocatore cresciuto tanto con Sottil pronto a spiccare il volo. Tanti i club a lui interessati come confermato dal suo agente Paulo Regula. Tra questi ci sarebbe anche il Napoli oltre a diverse società della Premier League: "Quello che Beto sta facendo lo vediamo tutti e lo vedono anche i top club. Lo trovo normale" . Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sportitalia.

Napoli su Beto: le parole del suo agente

Beto, per crescita, viene accostato anche a Osimhen. Non per qualità in valore assoluto ma per capacità di recepire a suo favore le indicazioni del campionato italiano: "Dopo aver passato un normale periodo di adattamento, superato l'infortunio dello scorso anno, Beto ha mostrato determinati numeri che dimostrano proprio questo". L'agente di Beto svela uno dei segreti del suo assistito: "È un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi, lavora molto e merita tutto ciò che sta conquistando". In attesa del mercato.