"Psg, incontro con gli agenti di Osimhen: offerti due calciatori al Napoli"

Il Psg fa sul serio per Victor Osimhen. Ci sono già stati contatti e incontri col suo entourage ma l'ostacolo principale è la valutazione del Napoli. De Laurentiis si priverà del bomber nigeriano solo per almeno 100 milioni di euro . A scriverlo è RMC Sport che svela anche i dettagli di quella che al momento è solo una suggestione di mercato. Il primo passo il Psg lo ha fatto provando a convincere il giocatore che, intanto, si è infortunato e salterà Milan e Lecce di campionato . Osimhen - si legge - non ha rifiutato il club francese, ma continua a sognare la Premier League.

La strategia del Psg per strappare Osimhen al Napoli

Per l'ostacolo principale, ovvero quello economico, il Psg crede di avere la soluzione: proporre qualche contropartita al Napoli. Dalla Francia fanno due nomi: Icardi e Paredes. Due giocatori al momento in prestito e che in estate torneranno a Parigi. Ma anche in questo caso bisognerebbe fare i conti con la volontà dei giocatori e, soprattutto, con uno stipendio decisamente alto rispetto ai parametri attuali del Napoli. Osimhen-Psg: per RMC Sport è stato fatto un tentativo e altri ne verranno fatti in futuro, ma la strada è in salita.