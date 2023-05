"Napoli, Kim parla con il Psg: contatti e primi colloqui"

C'è il rischio di non sentire più al Maradona la prossima stagione "Kim Kim Kim Kim Kim", che assomiglia a un vero e proprio grido di battaglia e che viene scagliato durante le partite. Tutti parlano del Napoli , dello scudetto, e tutti tengono gli occhi puntati sui protagonisti del tricolore. Il sudcoreano non fa eccezione. Artefice di una stagione fantastica, leader difensivo, erede - e molto di più - di Koulibaly, è impossibile non desiderare Kim .

"Colloqui Psg-Kim"

Dal Manchester United al Paris Saint-Germain, le big si stanno muovendo per portare via da Napoli l'ex Fenerbahce. L'entourage del giocatore sullo United, giorni fa, aveva risposto che non c'è nessun accordo pronto, non c'è niente di vero. Ora però, stando all'esclusiva pubblicata dal The Sun, il Psg avrebbe avviato i primi contatti e avrebbe avuto già dei colloqui con i rappresentati di Kim. Il difensore, 26 anni, ha il contratto in scadenza nel 2025 e una clausola rescissoria valida per l'estero solo tra il primo e il 15 luglio. L'assedio delle big è partito, ora sta al Napoli resistere. Oppure no.