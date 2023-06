Napoli, Giuntoli aspetta l’ultima chiamata

NAPOLI - A volte è finita pure quando sembra che non lo sia, perché i silenzi valgono più di mille parole, scavano distanze già incolmabili e semmai le dilatano: e quando poi ormai non c’è assolutamente più niente da dirsi, rimane semplicemente il gelo. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno smesso di chiacchierare un bel po’ di tempo fa, forse entrambi neanche ricordano quando ma è un dettaglio: accadde un giorno, aprile scorso, durante una telefonata normale eppure definitiva, in cui la verità emerse limpidamente trasparente con la richiesta del ds di essere liberato. Poi, è caduta la linea... Per otto anni, avevano condiviso idee e progetto, ognuno seguendo il proprio istinto e le personali visioni e, come nelle migliori coppie, erano riusciti pure ad addolcire le numerose turbolenze. Ma stavolta, con lo scudetto ormai all’orizzonte e quel passato pure carico di stress alle spalle, stava per arrivare il momento giusto per staccarsi: non si resta in Paradiso a dispetto di se stesso, delle emozioni saziate con un capolavoro che ha pochi eguali, e in quel preciso istante, anche memore di una diversità acuitasi nel gennaio del 2021 e poi rimodellata, Giuntoli si è rimesso in discussione ed ha invocato il congedo rimasto seppellito in questo braccio di ferro che invece va avanti con la Juventus che lo aspetta.