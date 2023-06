"Il Napoli ha offerto 20 milioni per Kadioglu del Fenerbahce: i dettagli"

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Dalla Turchia si parla di un'offerta per Ferdi Erenay Kad?oglu, anni 23, di proprietà del Fenerbahce, giocatore duttile autore di tre gol nell'ultimo campionato. Ne parla Sporx che rivela i dettagli della proposta del club di De Laurentiis: 17 milioni di euro per un totale di 20, bonus compresi. Ma il Napoli non è l'unico club interessato al calciatore che piace molto anche al Newcastle.