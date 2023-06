Kim lascia Napoli: sui social l'indizio del suo passaggio al Bayern

Un indizio dopo l'altro. Kim Min-Jae è sempre più vicino al Bayern Monaco. Da domani, 1 luglio, sarà esercitabile la clausola rescissoria valida fino al 15 luglio. Nelle prossime ore il club tedesco annuncerà il difensore coreano, impegnato in questi giorni con la leva militare. Intanto, come detto, gli indizi sul suo trasferimento in Bundesliga aumentano. L'ultimo arriva dai social.