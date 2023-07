Napoli, doppio vertice di mercato: Kilman resta il primo obiettivo

Mercato con l’aperitivo, al solito albergo di Corso Vittorio Emanuele e poi a cena. Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia preparano il Napoli, lo condiscono, sale, pepe, rinnovi, acquisti e arrivederci. Le cessioni: le storie di Osimhen, Lozano e Zielinski sono da copertina, così come la sirena araba che vibra per Mario Rui dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (un sondaggio); il resto, invece, riguarda Demme, Gaetano, Zanoli, Folorunsho e Zerbin. L’affare principale, comunque, sarà la sostituzione di Kim, il difensore da inserire in un reparto più che collaudato con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard. La lista è la solita, così come il preferito: Max Kilman, il gigante inglese di 24 anni che viene dal futsal, per gli amici calcetto. Lui piace tanto e costa tanto, il Wolverhampton vuole 35 milioni di sterline - più o meno 40,9 milioni di euro al cambio di ieri - ma se da un lato è vero che il club ha migliorato l’esposizione economica con le cessioni di Ruben Neves e Collins, lo è altrettanto che servono ancora incassi d’elite. Al nodo-Zielinski è legato Lazar Samardzic, 21 anni, la stellina dell’Udinese che nelle idee dovrebbe ripercorrere proprio le orme di Piotr: stessa gioielleria di partenza, movenze che ricordano il collega, valutazione elevata (25 milioni). Questione esterni: occhi su Jesper Karlsson, 24 anni, svedese dell’AZ seguito anche dalla Lazio. Casualità: una settimana fa, la sua compagna, ha postato una storia da Positano, a due passi da Napoli, prima di volare in Grecia. A Zante. Controindicazione: ama giocare più che altro a sinistra, con il piede invertito come Kvara. Nel regno di Kvara.

Il Napoli cerca l’erede di Kim

E allora, i vertici. Pomeridiani e serali. De Laurentiis e Garcia preparano il Napoli che verrà, quello che dovrà difendere lo scudetto e che, senza promesse da marinaio, proverà a solcare i mari della Champions a vele spiegate. Il presidente e Rudi hanno affrontato ogni specifica questione relativa alle trattative, agli obiettivi e alle storie di mercato nel corso della riunione con il responsabile dell’area scouting e ds in pectore, Maurizio Micheli, e l’ad Chiavelli. Poi, la cena. E il difensore come piatto forte: Kim è in vacanza in Corea ma giocherà con il Bayern, e dunque è il passato, e così il Napoli studia la strategia migliore per strappare Kilman ai Wolves: la prima offerta, 35 milioni di euro, è stata respinta, e per tutta risposta gli inglesi hanno proposto a Max di prolungare il contratto. Dal 2026 al 2027: ma il Napoli non retrocede. E nel frattempo tiene aperta la lista delle varie soluzioni individuate da Micheli e Mantovani: Konstantinos Mavropanos, 25 anni, greco dello Stoccarda; il giapponese Kou Itakura del Borussia Mönchengladbach, 26 anni. Discorso diverso per Robin Le Normand, 26 anni, lo spagnolo nato in Francia che è prima scelta al pari di Kilman, però con costi ritenuti proibitivi: la Real Sociedad lo cede solo per la clausola rescissoria da 50 milioni.

Napoli, ritorno di fiamma per Kamada

A proposito di giapponesi: il Milan e Daichi Kamada, centrocampista di 26 anni svincolato dall’Eintracht che al Napoli piaceva moltissimo fino a poche settimane fa, fino al sorpasso dei rossoneri, non trattano più. E il segnale è stato lanciato ai naviganti (tanto per restare nei temi di ieri): di nuovo sul mercato e nuove valutazioni in corso. Su di lui, Karlsson e sui ragazzi di casa. Garcia vuole osservare Zanoli all’opera in ritiro: lui piace a tanti, dalla Salernitana al Genoa (soprattutto), ma ha qualità che vanno scoperte dal vivo. Davide Faraoni del Verona, 31 anni, sarebbe poi la soluzione da vice Di Lorenzo. Il Verona stesso insiste per Folorunsho, mentre da scrivere sono le storie di Zerbin e Gaetano (in ripresa dall’infortunio al piede).

Napoli, interessa il francese Tousart

Demme è sul registro dell’Hertha Berlino, a sua volta titolare del cartellino di un vecchio allievo di Rudi, il francese Lucas Tousart. Appena escluso dal ritiro: è in vendita, ci sono il Napoli e il Monaco su di lui e l’Hertha non vuole rischiare infortuni.