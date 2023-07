Il Napoli riparte da Kilman: quanto manca per chiudere l'affare

Fortissimamente Max. Kilman: il grande obiettivo del Napoli per la difesa. Fino in fondo, quasi a ogni costo: il difensore individuato per colmare il vuoto lasciato da Kim è lui, l'inglese di origini ucraine venuto dal futsal, ma il Wolverhampton deve abbassare le pretese e limare la richiesta di 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro al cambio. Il club azzurro s'è già spinto a offrire 35 milioni di euro: un segnale chiarissimo della voglia di assicurarsi il giocatore. Ma i Wolves hanno un altro tipo di idea: vogliono capitalizzare al massimo, più del massimo, e realizzare una plusvalenza pazzesca considerando che per comprare Kilman nel 2018 hanno pagato appena 40mila sterline ai semiprofessionisti del Maidenhead United, squadra di National League, la quinta divisione inglese. A sua volta direttamente coinvolto nell'affare avendo diritto al 20% della rivendita di Max: più o meno 8 milioni di euro sui 40 richiesti. Dalla Premier all'Arabia. Perché poi, tutto sommato, c'è anche chi dice no: e in questo momento Zielinski non ha intenzione di accettare la super offerta dell'Al-Ahli. A quanto pare di 36 milioni per 3 anni: Piotr vuole il Napoli. Vuole restare. Vuole prolungare il contratto in scadenza nel 2024: sarà una trattativa complessa e di certo non potrà puntare ai 4,8 milioni di ingaggio attuale , ma il suo manager Bolek sbarcherà a Dimaro per parlarne con De Laurentiis.

Napoli, da Kim a Kil: la strategia

E allora, il mercato alle porte del ritiro. E in copertina, ovviamente, la difesa: nell'elenco dei convocati non c'è Kim. E ci mancherebbe: il Bayern ha messo in moto il meccanismo della clausola, è in contatto costante con gli uomini del club azzurro e non resta che attendere l'annuncio ufficiale. Il bonifico da 50 milioni è in arrivo e Minjae, dopo un po' di vacanza, raggiungerà la sua nuova squadra il 26 luglio a Tokyo. In Giappone. In occasione di una tournée che partirà con l'amichevole contro il City di Haaland al New Japan National Stadium. Già tutto esaurito nonostante i prezzi dei biglietti: da 258 a 517 euro. Per una partita tra amici molto prestigiosi. Costa tanto anche Kilman, l'uomo che il Napoli ha scelto da mesi per completare la difesa: 40 milioni di euro, dicevamo, è la valutazione dei Wolves. Che hanno migliorato i bilanci dopo gli addii di Neves, Collins, Coady, Traore, Moutinho e Costa ma che hanno ancora un certo bisogno di fare cassa per poter investire. La trattativa continua, a oltranza, con le pause classiche della strategia: difesa e contropiede.

Napoli, il futuro di Zielinski e Demme

In Francia hanno parlato dell'interesse del Napoli per l'esterno del Leverkusen, Diaby, su richiesta di Garcia, ma la freddezza del mondo azzurro al cospetto dell'ipotesi è stata glaciale. Anche perché Lozano, nonostante la scadenza 2024, oggi si metterà a disposizione di Garcia dopo un controllo al ginocchio sinistro reduce dalla distorsione di secondo grado rimediata con la Fiorentina a fine campionato. Anche Zielinski è in scadenza 2024, ma punta al rinnovo con il club azzurro: per il momento non s'è lasciato convincere dalla proposta indecente dell'Al-Ahli anche se da Gedda insistono. Per ora è saltato pure il trasferimento del terzo uomo con il contratto datato 2024: Demme. Adl ha chiesto 6 milioni di euro per lui all'Hertha Berlino e i tedeschi hanno detto: nein, danke e auf wiedersehen.

Le richieste per Zanoli

Zanoli, appena rientrato dalla Samp, è uno dei giocatori più richiesti del momento: lo vogliono Genoa, Salernitana, Celta tra tanti. Italia ed estero. Ma Garcia vuole vederlo all’opera in ritiro prima di decidere se farlo andare in prestito.