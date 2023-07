Los Angeles FC su Lozano? "Mi appello al quinto emendamento"

Mentre è in ritiro a Dimaro con la squadra, continuano a circolare voci di mercato sul conto di Hirving Lozano . Per il giocatore in scadenza nel 2024, dopo le sirene arabe , ora ci sono quelle statunitensi con il Los Angeles FC in prima linea.

Lozano-Los Angeles FC, la risposta implicita del ds

Infatti in un'intervista a ESPN, il direttore sportivo del club della California ha implcitamente confermato l'interesse per il messicano. Il giornalista chiede Marco Garcès se Lozano è nelle lista dei giocatori che potrebbero unirsi alla squadra. Il direttore sportivo scoppia a ridere poi dice "mi appello al quinto emandamento", che negli Stati Uniti equivale alla nostra "facoltà di non rispondere".

Napoli, Lozano a Dimaro

Intanto il Chucky non si fa influenzare dal calciomercato: prima di unirsi all'allenamento della squadra a Dimaro, ha svolto un check per il ginocchio dopo la distorsione di secondo grado rimediata contro la Fiorentina che gli aveva fatto saltare l'ultima parte della scorsa stagione. La prima parte di ritiro durerà fino al 25 luglio. Gli assenti come Kvaratskhelia e Osimhen, ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali, arriveranno in Trentino nei prossimi giorni.