"Danso ha l'accordo col Napoli, manca ancora intesa col Lens"

Il Napoli è alla ricerca dell'erede di Kim . In cima all'elenco dei preferiti c'è Max Kilman del Wolverhampton ma non mancano le alternative. Una di queste è Kevin Danso, austriaco, anni 24, di proprietà del Lens . Dalla Francia raccontano di un accordo tra l'entourage del giocatore e il club di De Laurentiis . Manca, però, l'intesa con il club di Ligue 1 che ha concluso al secondo posto l'ultimo campionato e che quindi il prossimo anno giocherà in Champions League.

Napoli tra Kilman e Danso: gli aggiornamenti

Secondo Footmercato, Danso avrebbe accettato un quadriennale da tre milioni a stagione, mentre l'offerta del Napoli per il Lens è di 22 milioni. Pochi. Il club francese ne chiede almeno 30. Si tratta. Ma la priorità, come detto, resta Kilman dei Wolves. Il centrale inglese, anni 26, è stato corteggiato già in passato. De Laurentiis ha offerto 35 milioni e ora attende. Lopetegui teme che possano esserci altre cessioni: gli inglesi, infatti, hanno bisogno di far cassa.