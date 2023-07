Il Napoli all’assalto per Mavropanos e Lo Celso

CASTEL DI SANGRO (dall’inviato) - Eppure basta poco - per ora: un difensore centrale e un mediano/mezzala - e forse è proprio per questo che conviene prendersela con comodo, senza dare strappi, restando dentro una velocità che avvicini al 19 agosto. C’è una squadra forte, che il metodo-Spalletti ha reso praticamente invincibile, e guardandola negli highlights del trionfo s’è radicata la convinzione di poter meditare per orientarsi comodamente in ogni angolo del pianeta: piace un greco, e se ne sta parlando; è gradito un argentino (ovvio) e pure stanno chiacchierando, ma prima di accelerare, conviene far gli analisi dei costi, anche quelli delle caratteristiche (ci mancherebbe), e poi agire, però con qualche sicurezza in più. I centimetri di Kostantinos Mavropanos (26 a dicembre) paiono una garanzia, rassicurano, e pure la sua spigliata intraprendenza: e comunque c’è sempre un però che induce il Napoli a starsene accomodato dentro una propria comfort zone, evitando assalti sconsiderati. I ventidue milioni di euro che vorrebbe lo Stoccarda non costituiscono una preoccupazione, certo non sono dettagli, ma intanto si osserva, si allargano gli orizzonti, si studiano al video anche nuovi interpreti, si piomba di nuovo in Premier, per la precisione al West Ham, per capire se Nayef Aguerd (27), un altro colosso di un metro e novanta, possa aderire immediatamente al progetto: il prezzo non è quello giusto, perché trentacinque milioni fanno male all’anima, e dunque si scruta ovunque, si continua anche a riflettere su Lucumi (25) del Bologna, che almeno ha il vantaggio di conoscere il campionato italiano, ci si confronta con gli algoritmi e ci si perde dentro i video, che servono, arricchiscono. Però Mavropanos rimane il profilo di riferimento, almeno sino a questo momento, poi domani si vedrà…