Napoli tra Osimhen, Lozano e il mercato: la giornata dei vertici

CASTEL DI SANGRO - Il lavoro mobilita gli uomini e tutti assieme, appassionatamente, all’Aqua Montis di Rivisondoli, manco fossero al «vecchio» Gallia, è venuta fuori una riunione straordinaria di mercato. Manager e procuratori, diesse e area scouting, italiani e stranieri: un mondo s’è ritrovato dall’alba al tramonto e pure oltre, per allestire incontri, chiacchierate centrali o anche no, perché adesso è cosi che va e dall’agenda, ch’è piena, non si possono depennare appuntamenti. Roberto Calenda, un fisico imponente, non passa inosservato: è arrivato domenica nel tardo pomeriggio, se ne è andato poco prima di pranzo, si è sfiorato con De Laurentiis per argomentare ancora ma superficialmente del rinnovo di Osimhen: ciò che si sono detti immediatamente dopo Dimaro ha un valore, ovvio che sì, ma in un lunedì inaspettatamente affollato c’era poco altro da aggiungere a quanto già stabilito. Non si ricostruisce un contratto dalla sera alla mattina, c’è bisogno di un tempo tutto loro: però a Rivisindoli, ad un certo punto, s’è creato un "ingorgo" e la stretta di mano ha semplicemente introdotto ad un’altra visita, più riservata, per starsene in pace a "duellare". Chiuso in albergo, stavolta senza comparire al campo d’allenamento, De Laurentiis ha accolto Barry Whelan, che nel quartier generale d’Abruzzo è arrivato per curare gli interessi di Hirving Lozano, il suo assistito: i Los Angeles FC rappresentano una possibilità concreta ma è chiaro che per chiudere un affare serve far convergere i vari interessi. Il contratto del messicano, com’è noto ormai pure a chi parla di astronomia, scadrà nell’estate che verrà e per evitare che il Chucky tra cinque mesi si congedi a parametro zero, firmando per gli americani, è indispensabile accelerare: il contatto fisico aiuta, chiaro che sì, e comunque si sta procedendo per capire quali siano i margini di intervento, se ne esistano, se è possibile scorgere le condizioni per divorziare da Lozano con reciproca felicità.