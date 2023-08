Napoli, salta il trasferimento di Lozano al Los Angeles: cosa succede ora

Era una corsa contro il tempo ma il tempo, appunto, è scaduto. Salta il trasferimento di Hirving Lozano ai Los Angeles Fc. Il mercato in entrata negli Stati Uniti si è concluso alle 6 ore italiane di questa mattina. Le parti in causa hanno provato invano a trovare un accordo in tempi rapidi sul valore del cartellino del messicano, ma non ci sono riusciti.

Cosa succederà con Lozano? Le ultime

Lozano resta in bilico, ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ci sono margini, oggi, per un rinnovo di contratto. Il mercato è ancora aperto e potrebbero nascere nuove opportunità affinché si possa arrivare ad una soluzione che renda felici tutti. Il messicano, intanto, dopo aver saltato le prime per problemi fisici, è reduce dalla gara giocata dal primo minuto col Girona accanto a Simeone.