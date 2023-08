Zielinski, addio al Napoli? Indizio social della moglie: "Non pronto a..."

Indizio social sul futuro di Piotr Zielinski. Su Instagram la moglie del centrocampista del Napoli Laura Slowiak ha postato la foto di un tifoso che scriveva " Non ero pronto a salutarti" con tanto di immagini relative all'esultanza del polacco a Torino dopo il gol di Raspadori contro la Juventus.

Zielinski, quali sono le novità sul suo futuro?

Un altro tassello, dopo le parole di Garcia sugli "infortuni di mercato", che va nella direzione del possibile addio al Napoli da parte del centrocampista ex Empoli. Zielinski è da tempo in trattativa col Napoli per il rinnovo di contratto, al momento è ad un bivio, intanto De Laurentiis aspetta il rilancio dell'Al Ahli, la società che da tempo lo corteggia. E la moglie sui social lancia indizi che possono avere una sola chiave di lettura.