Napoli, accordo con il Reims: ecco Cajuste

Il Napoli piazza un colpo a centrocampo: è stato raggiunto l'accordo col Reims per l'arrivo di Jens Cajuste , mediano, anni 24, svedese, 31 presenze e 3 gol nell'ultimo campionato di Ligue 1. Il giocatore, come anticipato da Footmercato, è in attesa di svolgere le visite mediche col club di De Laurentiis a Villa Stuart, dove è atteso nelle prossime ore, prima della chiusura definitiva dell'affare.

Ecco l'alternativa di Anguissa: prende il posto di Ndombele

Cajuste numericamente andrà a sostituire Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito, e sarà così l'alternativa ad Anguissa, che a gennaio disputerà la Coppa d'Africa. La probabile partenza di Zielinski (30 milioni di offerta dell'Al-Ahli) aprirebbe invece le porte a Gabri Veiga, talento del Celta per il quale ADL ha già offerto 30 milioni: il club allenato da Benitez, per ora, è fermo alla richiesta di 40 milioni valore della clausola.

Alla scoperta di Cajuste, il centrocampista scelto dal Napoli

Cajuste, centrocampista box-to-box, fisico ma anche di qualità, dispone di buona tecnica e in carriera ha ricoperto diversi ruoli, prediligendo quello di centrocampista centrale. Ha giocato per quattro stagioni col Midtjylland per poi trasferirsi nel 2022 in Francia al Reims imponendosi anche in Ligue 1. Con la nazionale svedese ha raccolto 15 presenze.