Napoli, Veiga è sempre più vicino: il segnale nella partita del Celta Vigo

Un nuovo indizio sul mercato del Napoli arriva direttamente da una vecchia conoscenza degli azzurri, Rafa Benitez. L'allenatore del Celta Vigo, per l'esordio in campionato contro l'Osasuna, ha deciso di lasciare in panchina Gabri Veiga facendolo entrare solo al 73esimo (un minuto dopo ha subito il gol dello 0-2). Il centrocampista spagnolo comunque è sempre più vicino al Napoli.