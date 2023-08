Gabri Veiga, ufficiale il trasferimento all'Al-Ahli: l'annuncio social

Solo fino a qualche giorno fa, Gabri Veiga era a un passo dal Napoli . Mancava poco per vedere il centrocampista spagnolo trasferirsi alla corte di Rudi Garcia. Alla fine, però, l'inserimento dell' Al-Ahli è stato decisivo e il blitz dei sauditi ha strappato via il calciatore dalle mani di Aurelio De Laurentiis.

Al-Ahli, il video dell'annuncio di Gabri Veiga

L'Al-Ahli ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Gabri Veiga. Lo ha fatto con un video di presentazione speciale, in cui vengono mostrate immagini di alcune città europee per poi far apparire il centrocampista spagnolo con la maglia del suo nuovo club. Tanti sorrisi per il calciatore classe 2002, che lascia il Celta Vigo e andrà a guadagnare una cifra vicina ai 12,5 mln di euro all'anno fino al 2027.