Lindstrom e il compleanno festeggiato ogni quattro anni: le curiosità sul nuovo esterno del Napoli

Il Napoli è ormai pronto ad accogliere Jesper Lindstrom . Dopo l'accordo raggiunto tra il club azzurro e l' Eintracht Francoforte , l'esterno danese svolgerà le visite mediche domani e si trasferirà in Campania. Ma direttamente dai paesi scandinavi - passando per la Germania - arriverà un giocatore con una lunga storia da raccontare.

Lindstrom festeggia il compleanno ogni quattro anni

A soli 23 anni, Lindstrom porta con sè un grande bagaglio di esperienze e aneddoti curiosi. E non solo per quanto riguarda le questioni di campo, ma soprattutto di vita. Ad esempio, l'esterno danese è nato il 29 febbraio 2000. Una data particolare, che lo porta a festeggiare il compleanno nel giorno della sua nascita una volta ogni quattro anni. Ovviamente, in assenza di annata bisestile, il giorno delle celebrazioni per Lindstrom è il 28 febbraio. Jesper, inoltre, condivide il nome con una famosa sceneggiatrice tedesca. In quel caso, però, si tratta di un'omonimia fittizia, dato che per Christiane Sadlo quello di "Inga Lindstrom" rappresenta solo uno pseudonimo.

La mancanza del mare e le curiosità calcistiche

Il prossimo acquisto degli azzurri si troverà sicuramente bene a Napoli. Quando si trasferì all'Eintracht Francoforte rivelò da subito di sentire la mancanza di casa. Il motivo? Il mare. "Se solo ci fosse qualche spiaggia in più qui, in Danimarca le abbiamo ovunque e mi piace andare a nuotare", dichiarò durante la sua conferenza stampa di presentazione con i tedeschi. E sicuramente in Campania avrà modo di colmare questo vuoto.

Poi ci sono le questioni di campo. Al termine della stagione 2021/22, Lindstrom è stato nominato "Rookie of the year" della Bundesliga. Praticamente il miglior esordiente del campionato tedesco, superando così Andre Silva. Merito probabilmente di una grande forza di volontà e della possibilità di ispirarsi a due idoli ben diversi, che lo hanno però reso un giocatore completo: Neymar e Gerrard. "Se potessi combinarli sarebbe perfetto", ha dichiarato. E se riuscisse a farlo a Napoli, allora Rudi Garcia avrebbe il miglior sostituto possibile di Lozano.